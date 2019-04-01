Balıkesir'de Büyükşehir'i AK Parti'li Yılmaz kazandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz kazandı.

Balıkesir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz seçimi kazandı. Resmi olmayan sonuçların ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda kutlama töreni düzenlendi. Kutlama törenlerine Yücel Yılmaz da katıldı. Yılmaz, yaptığı açıklamada sandıkların yüzde 98’inin açıldığını belidrterek, "Kazandığımızı ilan edebiliriz. Hepimize, memleketimize hayırlı olsun. Güzel, demokratik bir süreç oldu. Kazanan Balıkesir oldu, kazanan Türkiye oldu. Cumhur İttifakı'nda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanıyken, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Zekai Kafaoğlu'nun yerine aday gösterilmişti.

YÜCEL YILMAZ KİMDİR

Yücel Yılmaz, 1975 yılında Almanya’da doğdu. İlkokulu Balıkesir Mehmet Şeref Eğinlioğlu İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi ise Balıkesir Özel Altuğ Yurdakuloğlu Koleji’nde tamamlamasının ardından Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimi aldı.

Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığını yapmasının yanı sıra, Düşünce Peteği topluluğunu kurarak lisans eğitimi sonuna kadar başkanlığını yürüttü. Bir dönem İstanbul merkezli özel tekstil firmasının ithalat-ihracat sorumlusu olarak da görev yapan Yücel Yılmaz, 9 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği yaptı. Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren yabancı dil eğitiminde; kurs, yayıncılık ve yurtdışı eğitim alanlarında faaliyet veren Yabancı Dil Okulları'nın kurucusu olan Yücel Yılmaz, ayrıca Kanada’da Dil Okulları Yönetimi Eğitimi ve İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde Öğretmen Gelişim Eğitimi aldı.

Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Genç İşadamları Derneği (BAGİAD) yönetim kurulu üyesi, Balıkesir Sanayici İş Adamları Derneği (BASİAD) yönetim kurulu üyesi, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyesi, Balıkesir Sanayi Odası Meclis üyesi Balıkesir İlini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı (BALGÜÇ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Saymanı gibi çeşitli görevlerde almıştır. Ayrıca Özel Öğretim Kurslar, Hizmetiçi Eğitim Merkezleri, Dershaneler ve Etüt Eğitim Merkezleri Birliği Derneği (ÖZ-KUR-DER) üyesi olarak eğitim sektöründeki gelişmeleri de takip etmektedir.

Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bıraktı. Yücel Yılmaz, evli ve 1'i kız 2 çocuk babası.