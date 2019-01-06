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Balıkesir'de çatısı çöken ahırdaki büyükbaş hayvanlar telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:33 | Son Güncelleme

Balıkesir'de çatısı çöken ahırdaki büyükbaş hayvanlar telef oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çatısı çöken ahırda bulunan iki büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Edincik Mahallesi Kumlar mevkisinde Adnan Goş'a ait ahırın çatısı yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri çatının altında kalan 15 büyükbaş hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiği kurtarma çalışmalarında iki büyükbaş hayvan telef olurken, 13 büyükbaş hayvan ise çatının altından çıkartıldı.

Kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma Dam kar yağış

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