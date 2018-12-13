Balıkesir'de, CHP İl Başkanlığı'ndan istifa sinyali

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- CHP ve İYİ Parti liderleri arasında bugün yapılan ittifak görüşmeleri sonrasında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP'nin İYİ Parti adayını destekleyeceği ve bu nedenle CHP'li Ahmet Akın’ın adaylığının geri çekileceği iddiaları, kentteki partililer arasında tepkilere neden oldu. CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Ahmet Akın’ın adaylığının geri çekilmesi durumunda il ve ilçe örgütlerinin istifa edeceğini söyledi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve partililer, saat 22.30 sıralarında il başkanlığında bir araya gelerek, Ahmet Akın’ın adaylığının geri çekileceği iddialarını protesto etti. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Milletvekili Ahmet Akın’ın gelişen bu olaylar üzerine Balıkesir'den Ankara’ya hareket ettiğini belirten Sarı, Balıkesir İl Başkanlığı olarak geri çekilme kararını kabul etmeyeceklerini ifade etti. Sarı, konuşmasında sürekli olarak masaya yumruğu ile vururken, Akın’ın adaylığının geri çekilmesi durumunda Balıkesir’deki il ve ilçe örgütlerinin istifa edeceğini söyledi.