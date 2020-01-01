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  4. Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü

Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 21:16 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, Mert Türküresin (22) tartıştığı Sercan S.

Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, Mert Türküresin (22) tartıştığı Sercan S. (17) ve Serkan S. (18) kardeşlerden biri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Karesi'ye bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Tepebaşı öğrenci yurdu arkasındaki parka gelen Mert Türküresin, Sercan ve ağabeyi Serkan S. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iddiaya göre Türküresin, iki kardeşten birine tokat attı. Kavgaya dönüşen olayda, kardeşlerden biri yanındaki bıçağı Türküresin'in kalbine sapladı. Türküresin kanlar içinde yere yığılırken, iki kardeş kaçtı.
Türküresin'i yerde gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Türküresin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Kaçan Sercan ve ağabeyi Serkan S. ise polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

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Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü

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