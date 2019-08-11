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Balıkesir’de çıkan orman yangını söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 20:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Savaştepe ilçesi Aşşağıdanişment mevkisinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Balıkesir’de çıkan orman yangını söndürüldü

Balıkesir’in Savaştepe ilçesi Aşşağıdanişment mevkisinde çıkan orman yangını söndürüldü. Çıkan yangın sonucu 3 hektarlık alan küle döndü.
Savaştepe ilçesinin doğu kısmında yer alan Aşşağıdanişment mevkisinde çıkan orman yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın rüzgarın şiddetli esmesi sonucunda havadan ve karadan başlatılan çalışmalar neticesinde güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken soğutma işlemleri devam ediyor. Yapılan ilk tespitlere göre 3 hektar ormanlık alan yandı.

Balıkesir’de çıkan orman yangını söndürüldü

Balıkesir’de çıkan orman yangını söndürüldü

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