Balıkesir'de çıkan yangında 15 dönüm zeytinlik alan zarar gördü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Oduncuyolu mevkisindeki zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce 2 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında, 15 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor.

