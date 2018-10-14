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Balıkesir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 02:10 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gömeç ilçesi Ulubeyler Mahallesi'nde zeytincilikle uğraşan Bekir Yavaş ile kendisine 40 bin lira borcu olduğu iddia edilen Ümit Akman, Ayvalık'a bağlı kırsal Tıfıllar Mahallesi'ndeki bir bakkal dükkanında karşılaşarak bu nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akman, yanındaki tabancayla Yavaş'a ateş etti. Yavaş, kurşunların başına ve göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcının yaptığı ilk incelemenin ardından Yavaş'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay yerinden otomobille kaçan Ümit Akman, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık cinayet

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