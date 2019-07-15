Balıkesir'de cinayet

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, alacak meselesinden çıktığı ileri sürülen kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Murat Aşık (50), bir süre önce iş yerini devrettiği Yakup M'den alacağını istedi.
Kırsal Zeytinli Mahallesi'nde söz konusu borç yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, Yakup M'nin, yanında getirdiği bıçakla Murat Aşık'ı göğsünden yaraladığı ileri sürüldü.
Görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Aşık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinden Aşık'a ait otomobile binerek kaçan şüpheli Yakup M, kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı.
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