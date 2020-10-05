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Balıkesir’de çok sayıda motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Körfezi Bölgesi’nde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca motosiklet hırsızlığına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında; Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde son bir ay içinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlıkları açığa kavuşturuldu ve çok sayıda şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz bir ay içinde meydana gelen toplamda 8 motosiklet hırsızlığı olayını aydınlatmak üzere, Jandarma’nın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri, OYİT ve Asayiş Timlerinden oluşturulan özel ekip tarafından, görüntü kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının beyanlarının raporlanması aşamalarını içeren çalışmalar yapıldı.Edremit İlçesi Bostancı Mahallesi’nde mağdur H.A’ya ve mağdur A.A’ya ait motosikletin, Edremit İlçesi Kadıköy Mahallesi’nde mağdur T.Ö’ye ait motosikletin, Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi’nde mağdur K.T’ye ait motosikletin, Edremit İlçesi Eroğlan Mahallesi’nde mağdur S.K’ye ait motosikletin, Burhaniye İlçesi Korucaoluk Mahallesi’nde mağdur K.Y’ye ait motosikletin, Burhaniye İlçesi Kızıklı Mahallesi’nde mağdur H.B’ye ait motosikletin ve Havran İlçesi Çamdibi Mahallesi’nde mağdur Ş.E’ye ait motosikletin; S.Ö, M.C.G, H.A, K.A, H.A, O.K ve M.B isimli 7 şüpheli şahıs tarafından çalınmış olduğu tespit edildi.Hırsızlık olayları ile ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli şahıslardan S.Ö tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne teslim edilirken, M.C.G ve H.A isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Geriye kalan K.A, H.A, O.K, ve M.B isimli dört firari şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Balıkesir’de çok sayıda motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Balıkesir’in Edremit Körfezi Bölgesi’nde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca motosiklet hırsızlığına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında; Edremit, Burhaniye ve Havran ilçelerinde son bir ay içinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlıkları açığa kavuşturuldu ve çok sayıda şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz bir ay içinde meydana gelen toplamda 8 motosiklet hırsızlığı olayını aydınlatmak üzere, Jandarma’nın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri, OYİT ve Asayiş Timlerinden oluşturulan özel ekip tarafından, görüntü kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının beyanlarının raporlanması aşamalarını içeren çalışmalar yapıldı.
Edremit İlçesi Bostancı Mahallesi’nde mağdur H.A’ya ve mağdur A.A’ya ait motosikletin, Edremit İlçesi Kadıköy Mahallesi’nde mağdur T.Ö’ye ait motosikletin, Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi’nde mağdur K.T’ye ait motosikletin, Edremit İlçesi Eroğlan Mahallesi’nde mağdur S.K’ye ait motosikletin, Burhaniye İlçesi Korucaoluk Mahallesi’nde mağdur K.Y’ye ait motosikletin, Burhaniye İlçesi Kızıklı Mahallesi’nde mağdur H.B’ye ait motosikletin ve Havran İlçesi Çamdibi Mahallesi’nde mağdur Ş.E’ye ait motosikletin; S.Ö, M.C.G, H.A, K.A, H.A, O.K ve M.B isimli 7 şüpheli şahıs tarafından çalınmış olduğu tespit edildi.
Hırsızlık olayları ile ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli şahıslardan S.Ö tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi’ne teslim edilirken, M.C.G ve H.A isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geriye kalan K.A, H.A, O.K, ve M.B isimli dört firari şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Balıkesir’de çok sayıda motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

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