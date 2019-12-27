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  4. Balıkesir’de DEAŞ operasyonu

Balıkesir’de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 07:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak’ın Al Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak’ın Al Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah erken saatlerde il merkezinde 10, İstanbul’da 1 adrese şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Emniyetin çalışması devam ediyor.

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