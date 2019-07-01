HABER

Balıkesir’de damada arkadaş işkencesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bazı köylerde yaşatılan sağdıç kavuşturma geleneği ilginç görüntülere sahne oluyor.İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki kırsal Karadere Mahallesi’ndeki düğünlerde yaşatılan sağdıç kavuşturma geleneği damada zor onlar yaşatıyor.

Balıkesir’de damada arkadaş işkencesi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bazı köylerde yaşatılan sağdıç kavuşturma geleneği ilginç görüntülere sahne oluyor.
İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki kırsal Karadere Mahallesi’ndeki düğünlerde yaşatılan sağdıç kavuşturma geleneği damada zor onlar yaşatıyor. Neriman Menemen ile hayatını birleştiren Selçuk Yalazı için düzenlenen sağdıç kavuşturma adeti ilginç sahnelere sahne oldu. Düğün evinin önünde, damat Selçuk Yalazı’nın ceplerine para koyan ve takı takan arkadaşları, bir taraftan da onu kaçırma teşebbüsünde bulundu. Damadın yakınları onu korumaya aldı. Zaman zaman damadın yakınları ile gençler arasında arbede yaşandı. Damadın ve yakınlarının üzerine lokum tuzu serpen gençler, birkaç denemeye rağmen damadı kaçırmaya muvaffak olamazken, zaman zaman arbede yaşandı. Sağdıç kavuşturmanın ardından gelin alınırken, daha sonra da hep birlikte oyunlar oynandı.
Köyün yaşlılarından Mustafa Aykurt, “Benim yaşım 86. Bildim bileli bu adetleri yaşatıyoruz. Yaşatmaya da devam edeceğiz” dedi.
Fevzi Yılmaz da, “Bizde sağdıç kavuşturma geleneği var. Gençler damadı kaçırıp ödül almak ister. Damın yakınları da buna mani olurlar. Bu arada itiş kakışlar olur” dedi.

Balıkesir’de damada arkadaş işkencesi

Balıkesir’de damada arkadaş işkencesi

Balıkesir’de damada arkadaş işkencesi

Balıkesir’de damada arkadaş işkencesi

PARTNERAnoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü!Anoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü!
Sigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tutSigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tut
İBB'den trafik yoğunluğu önlemiİBB'den trafik yoğunluğu önlemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı

Seçim bitti kavgası bitmedi! Silahlar ve bıçaklar konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Neptün Soyer ile ilgili flaş açıklama

Tunç Soyer'in eşi ile ilgili o iddiaya Belediye'den açıklama

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

Ülkelerine dönen son Suriyeli sayısı açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.