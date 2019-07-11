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Balıkesir'de darp, gasp ve zorla senet imzalatma iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Aralarında gönül ilişkisi olan adamla bir evde buluşan kadın ve yanındaki 3 şüphelinin, bu kişiyi darbedip parasını ve cep telefonunu gasbettikleri, zorla senet imzalattıkları ileri sürüldü - Olayla ilgili gözaltına alınan kadın ve yanındaki 3 zanlı ile evin sahibi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bir kişiyi dövüp zorla senet imzalattıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Evli olan H.Ş. (49) ile aralarında gönül ilişkisi bulunan ve kendisini Ayşe ismiyle tanıtan B.T. (34), Karesi Mahallesi Savran Sokağı'nda A.Y'ye ait evde buluştu. H.Ş'den 15 bin lira isteyen B.T, parayı vermezse aralarındaki ilişkiyi H.Ş'nin eşine söylemekle tehdit etti.

Daha sonra B.T, diğer zanlılar R.S. (29), E.I. (41), E.U'yu (34) da yanına alarak, H.Ş. ile görüşmeye gitti.

B.T. ve yanındaki 3 kişinin, H.Ş'yi dövdüğü, 5 bin 600 lirasını ve cep telefonunu alarak zorla senet imzalattığı öne sürüldü.

H.Ş'nin durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, B.T, R.S, E.I, E.U. ve ev sahibi A.Y'yi gözaltına aldı. B.T'nin çantasında boş senetler ele geçirildi.

İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Balıkesir darp gasp şüpheli zorla senet imzalatma

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