Balıkesir'de DEAŞ operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medyadan propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, Y.Y'nin sosyal medya sitelerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Altıeylül ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

