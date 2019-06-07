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Balıkesir'de denize giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 19:46 | Son Güncelleme

Balıkesir'de denize giren genç boğuldu

BALIKESİR (AA) - Ayvalık ilçesinde 18 yaşındaki Ulaş Güngör, denizde boğuldu.

İzmir'in Bergama ilçesinden bayram tatili için Ayvalık'a gelen Güngör, arkadaşlarıyla Sarımsaklı'daki halk plajında denize girdi.

Kıyıdan uzaklaşan genç, bir süre sonra yardım çağrısında bulundu.

İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, genci kıyıya çıkardı.

İlk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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