Balıkesir'de denize giren kadın boğuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize giren 80 yaşındaki kadın boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Duba Plajı'ndan denize giren Semiha Çelik, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden cankurtaran tarafından denizden çıkarılan Çelik, 112 Acil Servis ekibince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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