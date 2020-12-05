Balıkesir’de depo yangını

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir depoda çıkan yangında 200 litre zeytinyağı yandı ve büyük maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mahallesi’nde bir depoda çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Burmalı mevkiindeki depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Balıkesir İtfaiyesi Altınoluk ve Güre Müfrezeleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında sabun yapımında kullanılan 200 litre zeytinyağı ile 3 tane katalitik soba muhtelif ev eşyaları ve çatı tamamen yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

