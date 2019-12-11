Balıkesir’de deprem meydana geldi, depremde şimdiye kadar zarar gören olmadığı açıklandı

AFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23:14'te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 10 dakika sonra saat 23:24'te 4.3 büyüklüğüne ikinci bir deprem oldu. AFAD aynı bölgede saat 23.46'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1204501583683313666

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1204506209614733318

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, CNNTÜRK televizyonuna yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle hastanelere başvuru olmadığını ve hasar ihbarı da yapılmadığını açıkladı.

Yazıcı, "Şu ana kadar olumsuz bir bildirim yok" dedi.

Deprem Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

Ayrıntılar birazdan...

