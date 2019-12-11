HABER

Balıkesir’de deprem meydana geldi, depremde şimdiye kadar zarar gören olmadığı açıklandı

11.12.2019 00:28 | Son Güncelleme

AFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23:14'te, 23:24'te ve 23.46'da sırasıyla 4.6, 4.3 ve 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, deprem nedeniyle hastanelere başvuru olmadığını ve hasar ihbarı da yapılmadığını açıkladı.

Balıkesir’de deprem meydana geldi, depremde şimdiye kadar zarar gören olmadığı açıklandı

AFAD verilerine göre, Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23:14'te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 10 dakika sonra saat 23:24'te 4.3 büyüklüğüne ikinci bir deprem oldu. AFAD aynı bölgede saat 23.46'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1204501583683313666

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1204506209614733318

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, CNNTÜRK televizyonuna yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle hastanelere başvuru olmadığını ve hasar ihbarı da yapılmadığını açıkladı.

Yazıcı, "Şu ana kadar olumsuz bir bildirim yok" dedi.

Deprem Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.

Ayrıntılar birazdan...

Atlı kızaklar göle indi! Büyük heyecan Atlı kızaklar göle indi! Büyük heyecan
Pompeo Lavrov’la Görüştü: ‘ABD Seçimlerine Müdahale Kabul Edilemez’Pompeo Lavrov’la Görüştü: ‘ABD Seçimlerine Müdahale Kabul Edilemez’
ABD'den Rusya'ya seçimlere müdahale uyarısıABD'den Rusya'ya seçimlere müdahale uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

Melisa Şenolsun'dan küvet pozu!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

Eski eşini 21 yerinden bıçakladı! Mahkemedeki ifadesi 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Somali’de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Somali’de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı!

Soykırım destekçisi yazar Peter Handke, Nobel Edebiyat Ödülü'nü teslim aldı

Soykırım destekçisi yazar ödülünü aldı!

Demokratlar, Trump'a yönelik azil gerekçelerini açıkladı

Gözler bu soruşturmada! Gerekçeler açıklandı

Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.