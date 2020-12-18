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  4. Balıkesir’de dini inançları istismar eden 4 şüpheli tutuklandı

Balıkesir’de dini inançları istismar eden 4 şüpheli tutuklandı

18.12.2020 23:50 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de dini inançları istismar ettiği iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.Balıkesir’de yaşlı bir şahsı, Peygamber soyundan geldiklerini iddia edip dolandıran şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir’de dini inançları istismar ettiği iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir’de yaşlı bir şahsı, Peygamber soyundan geldiklerini iddia edip dolandıran şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı kadının evine giden şahıslar evde ve mağdurun kendisinde büyü olduğunu iddia ederek, 13 bin lira para ve ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık bürosu ekipleri 2 buçuk ay boyunca yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu F.C. ve S.C.’yi İzmir’de, Y.C. ve D.C.’yi de Balıkesir’de yakaladı. Y.C. ve D.C. isimli şüphelilerin daha önceden de sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, mahkemeye çıkarılan 4 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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