Balıkesir'de dolandırıcılık

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık girişimde bulunduğu öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, işsiz ve yatalak İlyas Birgül'ü arayan İ.K. (45), kendisini SGK görevlisi olarak tanıtarak devlet tarafından verilen maaşın usulsüz olduğunu söyledi.

Birgül'den 5 bin lira nakit para isteyip şimdiye kadar yatan paraları geri talep eden İ.K, ertesi gün gelip teslim alacağını belirtti. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Birgül, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan takip sonucu Birgül’ün evine ikinci kez gelen İ.K. ve E.C. (49) Soğanyemez Mahallesi'ndeki Faruk Serpil Parkı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

