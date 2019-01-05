Balıkesir'de dolu etkili oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

İlçeye 33 kilometre mesafedeki Altınoluk Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur, öğleden sonra yerini bir süreliğine doluya bıraktı.

Yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu, cadde ve sokakların beyaza bürünmesine neden oldu. Bazı vatandaşlar sık görülmeyen durumu fırsat bilerek keyfini çıkardı.

Vatandaşlardan Hanife Yılmaz, AA muhabirine, bu durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.

En son 3 sene önce kar yağdığında cadde ve sokakların beyaza büründüğünü belirten Yılmaz, "Çok güzeldi. Bir o zaman her taraf bembeyazdı, bir de bugün." ifadelerini kullandı.

