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Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesindeki operasyonda, 11 Suriye uyruklu göçmen ile bu kişilerin kaçışlarını organize ettikleri ileri sürülen 4 organizatör yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cunda Adası Yeni Köprü mevkisinde, P.Ö, S.Ö, B.K ve M.G'nin kıyıya bağlı bir tekneyi çalarak İzmir'den getirdikleri Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmeni Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçıracaklarını tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, düzensiz göçmenleri ve 4 organizatörü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden P.Ö, S.Ö ve B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatan ekipler, organizatör olduğu belirlenen firari şüpheli M.E.V'yi arıyor.

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Ayvalık Balıkesir kaçak göçmen tutuklama

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