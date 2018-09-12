Balıkesir'de eğitim dönemi öncesi uygulamada aranan 30 kişi yakalandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen, ‘Narkotik Ağırlıklı Güven-Huzur Uygulaması’nda 4 bin 829 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Balıkesir il genelinde jandarma ekipleri, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında çocukların güvenliğinin sağlanması, suça sürüklenmelerinin veya kaybolmalarının önlenmesi amacıyla uygulama yaptı. Okul, yurt, kurs binaları ve çevreleri ile metruk binalar, internet kafe, kafe ve diğer umuma açık yerlerde uyuşturucu madde satanların, çocuk istismarcılarının ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen uygulamaya 414 personel ve bir köpek katıldı.

Uygulama kapsamında 368 umuma açık yerde ve 67 internet kafe, 133 park, bahçe ve metruk bina çevresinde, 149 okul, yurt, kurs binaları ve çevresinde yapılan uygulamada, 4 bin 829 kişi sorgulandı. 3 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı. 4 iş yeri hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Bu iş yerlerine 10 bin 515 lira idari para cezası kesildi. Uygulamada ayrıca 1 arama kaydı bulunan araç yakalandı. 1 ruhsatsız av tüfeği ile 43 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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