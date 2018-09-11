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Balıkesir'de egzoz ve kask kontrolünde sürücülere ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen, abartı egzoz ve kask uygulamasında 41 bin 554 araç kontrol edildi, 1745 araca toplam 731 bin 382 TL idari para cezası kesildi.

Balıkesir'de egzoz ve kask kontrolünde sürücülere ceza yağdı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen, abartı egzoz ve kask uygulamasında 41 bin 554 araç kontrol edildi, 1745 araca toplam 731 bin 382 TL idari para cezası kesildi. Abartı egzoz nedenıyle otomobiline ceza kesilen bir sürücü, polisin üzerine yürüyünce gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan '100 Günlük Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı' kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bugün 14.00-15.00 saatleri arasında Anafartalar Caddesi’nde abartı egzoz ve kask uygulaması yapıldı. Uygulamada durdurulan motosiklet ve araçlar kontrol edilirken, bazı sürücüler ile polisler arasında ceza tartışması yaşandı. Bir sürücü, abartı egzoz nedeniyle kendisine ceza kesilmesine sinirlererek, İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Serdar Gökmenoğlu'nun üzerine yürüdü. İsmi açıklanmayan sürücü uygulama yerindeki çevik kuvvet polisi tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı. Uygulama sırasında bazı sürücülerin itirazlarına rağmen polisler, eksikleri bulunanlara ceza yazdı. Kontrollerde bazı elektrikli motosikletler de durdurularak, kontrol edildi. Ehliyetsiz ve ruhsatsız motosikletlere ekipler tarafından el konuldu.
BİR AYDA 41 BİN 554 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
Uygulama hakkında bilgi veren Balıkesir İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Serdar Gökmenoğlu, 8 Ağustos tarihinde başlayan uygulamanın 15 Kasım tarihine kadar devam edeceğini söyledi. İlk olarak Kurban Bayramı’nda ‘Kırmızı Düdük’ eğitimleri ile denetimlere başladıklarını söyleyen Gökmenoğlu, “Bunu uygulamalar ile devam ettiriyoruz. İlimiz genelinde yapılan abartı egzoz ve kask uygulamalarında, 41 bin 554 araç kontrol edilmiş 1745 araca toplam 731 bin 382 TL. idari para cezası kesildi. 490 araç trafikten men edildi. Emniyet kemeri ve hız ile ilgili kurulan eğitim timleri tarafından, son 1 hafta içerisinde 10 umuma açık yerde toplam 326 vatandaşımıza ve yaklaşık olarak 1500 öğretmenimize eğitim verilmiştir. Emniyet kemeri uygulamasında ise 20 bin 753 araç kontrol edilmiş, 341 araca toplam 29 bin 622 TL. idari para cezası tatbik edilmiştir. 100 Günlük Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı kapsamında, uygulamalarımız 'Bir can bir candır' sloganıyla, büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.

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Balıkesir'de egzoz ve kask kontrolünde sürücülere ceza yağdıBalıkesir'de egzoz ve kask kontrolünde sürücülere ceza yağdıBalıkesir'de egzoz ve kask kontrolünde sürücülere ceza yağdıBalıkesir'de egzoz ve kask kontrolünde sürücülere ceza yağdı

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