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Balıkesir'de erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 21:09 | Son Güncelleme

Balıkesir'de erkek cesedi bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir inşaatta erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eroğlan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, sabah işe geldiklerinde zemin katta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Mert D'ye ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Balıkesir ceset Edremit inşaat

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