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Balıkesir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1’i tutuklandı.Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan arananlara 08.10.2019 günü 3 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Balıkesir merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişiden 1’i tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinde FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne üye olmak suçundan arananlara 08.10.2019 günü 3 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonlarda aranan 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyette İfadeleri alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 1 kişi tutuklandı. Diğer 4 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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