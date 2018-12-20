Balıkesir'de ev yangını: 1 ölü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi 117. Sokak'ta, Kadir Ünal'a (86) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevler söndürüldü.

Yapılan incelemede yangın sırasında evde bulunan Kadir Ünal'ın cesedine ulaşıldı.

Ünal'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

