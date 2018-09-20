Balıkesir'de evde 422 şişe sahte içki ele geçirildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de polis tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 422 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde sahte içki üretip satan M.T.'nin evine operasyon düzenledi. Dün gece yapılan operasyonda toplam 422 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 3 beyaz kovada, üzerinde ibare bulunmayan 74 litre mayalanmış şarap, 75 litre mayalanmış bira, 150 gram anason, 140 gram gliserin, alkol yapımında kullanılan 40 gram aroma maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.T.'nin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü, şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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