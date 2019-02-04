Balıkesir'de evde fenalaşan 2 kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Edremit ilçesinde, evde fenalaşıp hastaneye kaldırılan 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, İkizçay Mahallesi'nde, evde fenalaşan Ahmet Y. ve Oktay O, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sabaha karşı hayatını kaybeden iki kişinin, evde kendi yaptıkları alkollü içkiden içtikleri, bu yüzden fenalaştıkları iddia edildi.
Ahmet Y. ve Oktay O'nun cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis ekiplerinin araştırmaları sürüyor.
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