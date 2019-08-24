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Balıkesir'de feribot iskeleye çarptı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 15:21 | Son Güncelleme

Avşa Adası'nda bir feribotun iskeleye yanaştığı sırada yaşanan kazada yaralananlar, tedavi altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda bir feribotun iskeleye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Avşa seferi yapan 62 metre uzunluğundaki "Adalar-1" feribotunun gaz pedalı, Avşa Adası İskelesi'ne yanaşma manevrası yaptığı sırada takılı kaldı. Kontrolden çıkan feribot, daha sonra iskeleye çarptı.

Olayda yaralanan 7 kişiden 5'i, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 kişiye ise adadaki sağlık kuruluşunda müdahalede bulunuldu.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ada Avşa Balıkesir feribot

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