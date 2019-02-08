Balıkesir’de FETÖ operasyonu

Balıkesir polisi, il merkezi ve Burhaniye ilçesinde yaptığı FETÖ operasyonunda 2 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, firari olarak aranmakta olan 1 şüpheliyi Balıkesir merkezde ve 1 şüpheli kargo çalışanını Burhaniye ilçesinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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