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Balıkesir’de FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:57 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi, il merkezi ve Burhaniye ilçesinde yaptığı FETÖ operasyonunda 2 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, firari olarak aranmakta olan 1 şüpheliyi Balıkesir merkezde ve 1 şüpheli kargo çalışanını Burhaniye ilçesinde yakalandı.

Balıkesir polisi, il merkezi ve Burhaniye ilçesinde yaptığı FETÖ operasyonunda 2 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, firari olarak aranmakta olan 1 şüpheliyi Balıkesir merkezde ve 1 şüpheli kargo çalışanını Burhaniye ilçesinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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