Balıkesir’de FETÖ operasyonu

Balıkesir’in İvrindi ve Kepsut ilçelerinde 2 FETÖ şüphelisi, jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Ankara’da görevli Hava Teknisyen Astsubay Kıdemli Başçavuş M.A. İvrindi ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 2 aydır FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan Kıdemli Üstçavuş T.D. ise Kepsut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

