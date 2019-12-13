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Balıkesir'de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:37 | Son Güncelleme

Balıkesir'de FETÖ operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, adliye mahrem imamlarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında HTS kayıtlarından tespit edilerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan A.T. gözaltına alındı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelinin Altınova Mahallesi'ndeki ikametine sabaha karşı yaptıkları operasyonda gözaltına alınan A.T. ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir feyö operasyon

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