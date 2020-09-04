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Balıkesir’de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 09:44 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik polis operasyon düzenledi.

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik polis operasyon düzenledi. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ’nün adliye yapısına yönelik operasyon kararı aldı. Aralarında zabıt katibi ve yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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