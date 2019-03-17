HABER

Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 15 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis il genelinde yaptığı operasyonlarda 15 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir’de polis il genelinde yaptığı operasyonlarda 15 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan ve adli makamlara sevk edilen FETÖ şüphelilerinden 1 kişi tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında ise adli işlemin devam ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 ihraç binbaşı Edremit’te, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken, İzmir’de yakalanan 1 kargo çalışanı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli İnfaz Koruma Memuru Bandırma’da, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 15 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 9 şüpheli ile ilgili adli işlemin devam ettiği ve neticesinin ayrıca açıklanacağı öğrenildi.

Ünlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştıÜnlü şarkıcılar fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı
Hakkari'de 225 yerleşim birimi ulaşıma kapandıHakkari'de 225 yerleşim birimi ulaşıma kapandı
Tarihi eser kaçakçısına suçüstüTarihi eser kaçakçısına suçüstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazeledi

16 yıl sonra hayallerine kavuştular!

8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.