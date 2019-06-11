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Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda FETÖ/PDY üyesi 3 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde yapılan operasyonlarda; Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde görevli infaz koruma memuru Bandırma’da, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt evlerinde kaldığı tespit edilen 1 şüpheli Gönen’de, Balıkesir 2.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda FETÖ/PDY üyesi 3 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde yapılan operasyonlarda; Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde görevli infaz koruma memuru Bandırma’da, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt evlerinde kaldığı tespit edilen 1 şüpheli Gönen’de, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç öğretmen Balıkesir adliyesinde yakalanarak, hakkında yapılan işlemlerin ardından Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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