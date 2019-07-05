Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı

Balıkesir il genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor. Balıkesir il geneli yapılan operasyonlarda aranan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Kula Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında By lock kullanıcısı 1 şüpheli Balıkesir merkezde, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 ihraç astsubay Bandırma’da ve Hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri bulunan şüpheli uzman doktor Balıkesir merkezde yakalandı.

