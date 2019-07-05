HABER

Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Balıkesir il genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor.

Balıkesir il genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor. Balıkesir il geneli yapılan operasyonlarda aranan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Kula Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında By lock kullanıcısı 1 şüpheli Balıkesir merkezde, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 ihraç astsubay Bandırma’da ve Hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri bulunan şüpheli uzman doktor Balıkesir merkezde yakalandı.

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Foça'da, botla denizde sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldıFoça'da, botla denizde sürüklenen kaçak göçmenler kurtarıldı
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8 şüpheli adliyedeZonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.