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Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Balıkesir’de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 4 kişiden 2’si adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İvrindi, Bandırma, İzmir ve Erdek’te yaptıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yaptıkları operasyonlarda 1’i astsubay 4 kişiyi yakaladı. İzmir ve Bandırma’da yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 2 FETÖ şüphelisi ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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