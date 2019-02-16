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Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 7 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

81 il ile ortak zamanlı düzenlenen FETÖ/FDY operasyonunda Balıkesir’de 9 şüpheli gözaltına alındı.

81 il ile ortak zamanlı düzenlenen FETÖ/FDY operasyonunda Balıkesir’de 9 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2010’daki polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edildi. 81 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Balıkesir’de yapılan operasyonlarda 9 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
2010 yılında komiser yardımcılığı imtihanına yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında Balıkesir’de 14 şüpheli olduğu, bu şüphelilerden 3’ünün halen tutuklu olduğu anlaşıldı. Yapılan operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 11 FETÖ şüphelisinden 9’u yakalandı. Yapılan tahkikatın ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.A., A.A., Z.A., M.T., R.E., R.D. ve Ş.Ç. tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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