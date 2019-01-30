Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıkesir polisi, FETÖ/PDY operasyonlarına devam ediyor. Operasyonlarda 1’i ihraç astsubay olmak üzere 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1’i Karayolları Genel Müdürlüğünden ihraç ve astsubaylıktan ihraç 2 kişiyi Balıkesir merkezde yakaladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

