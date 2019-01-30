Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı

Balıkesir polisi, FETÖ/PDY operasyonlarına devam ediyor. Operasyonlarda 1’i ihraç astsubay olmak üzere 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1’i Karayolları Genel Müdürlüğünden ihraç ve astsubaylıktan ihraç 2 kişiyi Balıkesir merkezde yakaladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Guaido hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum