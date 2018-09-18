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Balıkesir’de FETÖ şüphelisi emekli polise gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’de FETÖ şüphelisi emekli polise gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir emekli polis memuru gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli polis memuru M.Ç'nin (70) Altınova Mahallesi'nde olduğunu belirleyen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir FETÖ PDY

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