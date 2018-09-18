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Balıkesir'de FETÖ şüphelisi öğretmen gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Balıkesir'de FETÖ şüphelisi öğretmen gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir öğretmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, Balıkesir'de öğretmen olarak görev yapan E.Ö'nün gözaltına alınması talimatı üzerine harekete geçti.

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ankara Balıkesir FETÖ gözaltı öğretmen soruşturma

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