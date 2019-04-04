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Balıkesir’de FETÖ ve THKP-C operasyonu 4 kişi yakalandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 10:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’de FETÖ ve THKP-C örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir’de FETÖ ve THKP-C örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı operasyonlarda, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Konya’da, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç öğretmen üsteğmen Bigadiç’de yakalanarak, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında 1 şüpheli Bigadiç’de yakalanarak gözaltına alınırken, Ayrıca Sivas İlamat Ve İnfaz Bürosunca hakkında Silahlı Terör Örgütü THKP-C’ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli emekli memur Balıkesir merkezde yakalanarak, Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

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