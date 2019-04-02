HABER

Balıkesir’de FETÖ’cü Astsubay yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:38 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan astsubayı yakaladı.

Balıkesir’de polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan astsubayı yakaladı. FETÖ üyesi olarak aranmakta iken yakalanan öğretmen adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli astsubay Balıkesir merkezde yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında soruşturmanın sürdüğü açıkladı.
Öte yandan hakkında FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme suçundan Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin Karar ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama emri ile Susurluk’ta yakalanan ve hakkında 1 yıl, 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İ. A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Tespihini koparan şahsın silahlı saldırısında yaralandıTespihini koparan şahsın silahlı saldırısında yaralandı
Uyuşturucu tacirlerinden inanılmaz yöntemUyuşturucu tacirlerinden inanılmaz yöntem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.