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Balıkesir’de FETÖ’nun finans kaynaklarına operasyon

20.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de, Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik operasyonda örgüte finans sağladıkları tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.Balıkesir´de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir’de FETÖ’nun finans kaynaklarına operasyon

Balıkesir’de, Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik operasyonda örgüte finans sağladıkları tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.
Balıkesir´de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde finans sağladıkları tespit edilen şüpheliler, gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltına alındı.
Yakalanan 26 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon ikiyüz bin Türk lirası değerinde altın ve mücevherat, 31 bin 680 Türk Lirası, bin 384 dolar, 100 Euro, 1 adet pasaport, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 87 adet tabanca mermisi, 3 adet yasaklı kitap "örgütsel doküman", 52 adet değişik markalarda cep telefonu, 6 adet bilgisayar, 6 adet laptop ve 2 adet tablet olmak üzere çok sayıda dijitale materyal ele geçirildi.
Öte yandan FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulanan şüpheli de yurtdışına kaçma hazırlığı içindeyken Susurluk ilçesi kırsalında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Balıkesir’de FETÖ’nun finans kaynaklarına operasyon

Balıkesir’de FETÖ’nun finans kaynaklarına operasyon

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fetö Balıkesir

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