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Balıkesir’de FETÖ’nun finans kaynaklarına operasyon

20.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de, Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik operasyonda örgüte finans sağladıkları tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.Balıkesir´de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir’de FETÖ’nun finans kaynaklarına operasyon

Balıkesir’de, Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik operasyonda örgüte finans sağladıkları tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.
Balıkesir´de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde finans sağladıkları tespit edilen şüpheliler, gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltına alındı.
Yakalanan 26 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon ikiyüz bin Türk lirası değerinde altın ve mücevherat, 31 bin 680 Türk Lirası, bin 384 dolar, 100 Euro, 1 adet pasaport, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 87 adet tabanca mermisi, 3 adet yasaklı kitap "örgütsel doküman", 52 adet değişik markalarda cep telefonu, 6 adet bilgisayar, 6 adet laptop ve 2 adet tablet olmak üzere çok sayıda dijitale materyal ele geçirildi.
Öte yandan FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulanan şüpheli de yurtdışına kaçma hazırlığı içindeyken Susurluk ilçesi kırsalında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Balıkesir’de FETÖ’nun finans kaynaklarına operasyon

Balıkesir’de FETÖ’nun finans kaynaklarına operasyon

Balıkesir’de FETÖ’nun finans kaynaklarına operasyon

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fetö Balıkesir

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