Balıkesir'de FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kapsamında daha önce tutuklanıp tahliye edilenler ile firari durumdaki bazı örgüt üyelerinin yeniden yapılanmaya çalıştığı iddiasıyla 4 ilde gözaltına alınan 75 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir merkezli olarak 26 Şubat'ta İzmir, Ankara ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 75 şüpheliden 35'inin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, biri savcılık tarafından, biri ise sağlık sorunları sebebiyle salıverildi. Farklı dosyalarla bağlantısı bulunan 3 şüpheli ise Ankara'ya gönderildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan 40 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Bu arada söz konusu soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir şüphelinin farklı bir suçtan tutuklu bulunduğu öğrenilirken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Olay

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt adına halen faaliyet yürüten, daha önce tutuklanıp tahliye edilen, firari durumda olup örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen, aralarında sözde güncel il sorumlusu, ilçe sorumluları, sohbet grubu üyeleri, örgüt üyelerine maddi destek sağlayan esnaf, firari durumdaki örgüte müzahir dershaneler genel müdürü, görevinden ihraç edilmiş binbaşı ve komiserlerin de bulunduğu 79 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

26 Şubat'ta Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 85 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, operasyonlarda 75 şüpheli gözaltına alınmış, hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 şüphelinin de başka bir dosyadan tutuklu bulunduğu belirtilmişti.

