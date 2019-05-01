Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları

BALIKESİR (AA) - FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan 7 şüpheli Balıkesir'de yakalandı.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gönen, Kocaeli, Akhisar, Konya ve Şırnak cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan aralarında astsubay, uzman çavuş, hemşirenin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca, İstanbul'da görevliyken açığa alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için teslim olan bir astsubay gözaltına alındı.

