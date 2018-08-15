Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bandırma ilçesinde biri aktif olarak çalışan 14'ü görevinden ihraç edilmiş toplam 15 emniyet mensubu ve Balıkesir'de ByLock kullandığı gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine Bandırma Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 şüphelinin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Gözaltında bulunan 15 şüphelinin işlemleri sürüyor.
ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum
Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!
Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım
Güzelleşmek isterken kirpiklerinden oldu!
Gelinliği attı, siyah bikinisiyle kaldı!
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum