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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 23:15 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bandırma ilçesinde biri aktif olarak çalışan 14'ü görevinden ihraç edilmiş toplam 15 emniyet mensubu ve Balıkesir'de ByLock kullandığı gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Bandırma Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 şüphelinin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gözaltında bulunan 15 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Balıkesir FETÖ operasyon

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