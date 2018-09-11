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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 20:58 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan eski doktor tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan pratisyen hekim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile doktorluktan ihraç edilen ve Balıkesir'deki özel bir hastanede pratisyen hekimlik yaparken hakkında yakalama kararı çıkarılan T.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı.

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