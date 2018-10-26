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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:32 | Son Güncelleme

Örgütün TSK içindeki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve ankesörlü telefonla diğer örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu belirlenen eski astsubay yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve ankesörlü telefonla diğer örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu belirlenen eski astsubay gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, örgütün TSK içindeki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve ankesörlü ardışık arama yoluyla örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, görevinden ihraç edilen astsubay üstçavuş C.A, Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Söz konusu adreste yapılan aramada, şüpheliye ait cep telefonuna el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir FETÖ Yakalama

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